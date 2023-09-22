Аллянов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аллянов Степан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Аллянова Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Аллянова Матрена Кузмина
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Аллянова Максим Григорьев
Мать ребёнка: Аллянова Матрена Кузмина
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Аллянова Матрена Кузмина
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Аллянова Матрена Кузмина
Рождение ребёнка
15.04.1873
Дочь: Коновалов Александра Григорьева
Мать ребёнка: Аллянова Матрена Кузмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аллянова Матрена Кузмина
Смерть
Неизвестно
446702