Аллянов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллянов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аллянов Степан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Аллянова Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Аллянова Матрена Кузмина

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Аллянова Максим Григорьев

Мать ребёнка: Аллянова Матрена Кузмина

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Аллянова Матрена Кузмина

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Аллянова Матрена Кузмина

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1873

Дочь: Коновалов Александра Григорьева

Мать ребёнка: Аллянова Матрена Кузмина

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллянова Матрена Кузмина

Смерть
Неизвестно
Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
446702
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