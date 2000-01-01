Дубинович (Дубинович) Липистинья С.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Орехова Ирина Прокофьевна
Отец ребёнка: Дубинович Прокофий Иванович
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дубинович Фома Прокофьевич
Отец ребёнка: Дубинович Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Михеева Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Дубинович Прокофий Иванович
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно
Apidomy