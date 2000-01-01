Дубинович (Дубинович) Липистинья С. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинович (Дубинович) Липистинья С.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Орехова Ирина Прокофьевна

Отец ребёнка: Дубинович Прокофий Иванович

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1910

Сын: Дубинович Фома Прокофьевич

Отец ребёнка: Дубинович Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Михеева Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Дубинович Прокофий Иванович

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно
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