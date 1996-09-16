Петров Артем Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Артем Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1996

Отец: Петров Сергей Александрович

Мать: Петрова Гульнара Фаритовна

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