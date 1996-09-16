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Петров Артем Сергеевич
Петров Артем Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.1996
Пол
Мужской
Отец
Петров Сергей Александрович
1972 г.р.
Мать
Петрова Гульнара Фаритовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1996
Отец:
Петров Сергей Александрович
Мать:
Петрова Гульнара Фаритовна
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