Малахов Пётр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти15.02.1935
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Малахов Максим Макарович
Мать: Малахова Анна Петрововна
Рождение ребёнка
11.10.1899
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Григорьевна
Смерть
15.02.1935