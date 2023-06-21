Малахов Пётр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Пётр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

15.02.1935

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Малахов Максим Макарович

Мать: Малахова Анна Петрововна

Рождение ребёнка
11.10.1899

Сын: Малахов Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Малахов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Малахов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Григорьевна

Смерть
15.02.1935
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