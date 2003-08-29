(Дорощук) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дорощук) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.2003

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2003

Отец: Дорощук Александр

Мать: Дорощук Валентина

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