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Краснов Владимир Фёдорович

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Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.07.1893

Дата смерти

15.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1893

Отец: Краснов Фёдор Иванов

Мать: Краснова Евдокия Яковлева

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
21.08.1916
ранен; звание - ефрейтор
Рождение ребёнка
08.07.1917

Сын: Краснов Прокопий Владимирович

Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1918

Сын: Краснов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1923

Дочь: Прасковья Владимировна

Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Краснов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1927

Сын: Краснов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1931

Сын: Краснов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1931

Дочь: Корсакова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1935

Сын: Краснов Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Краснова Анисия Николаевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.07.1958
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