Берестов Григорий Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Григорий Титов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берестов Тит (Титко)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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