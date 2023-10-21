Бурневич Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурневич Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1961

Отец: Бурневич Анатолий Максимович

Мать: не указана

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