Малявкина (Большакова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малявкина (Большакова) Лидия Васильевна

Место рождения

деревня Латат, Тогучинский район, Новосибирская область

Дата рождения

20.12.1911

Дата смерти

13.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1911

Отец: Большаков Василий Иванович

Мать: Большакова Анастасия Андреевна

деревня Латат, Тогучинский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.01.1942

Дочь: Матвейчук Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Малявкин Максим Филаретович

дер. Куро-Искитим Кемеровского района, Кемеровской области
Смерть
13.12.1996
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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