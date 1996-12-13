Малявкина (Большакова) Лидия Васильевна
Место рождениядеревня Латат, Тогучинский район, Новосибирская область
Дата рождения20.12.1911
Дата смерти13.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1911
деревня Латат, Тогучинский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.01.1942
Дочь: Матвейчук Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Малявкин Максим Филаретович
дер. Куро-Искитим Кемеровского района, Кемеровской области
Смерть
13.12.1996
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область