Бабкин Павел Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин Павел Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабкин Илья Тимофеевич

Мать: Бабкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина Ольга Павловна

Мать ребёнка: Бабкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Николай Павлович

Мать ребёнка: Бабкина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Анастасия

Смерть
Неизвестно
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