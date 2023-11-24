Бабкин Павел Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабкин Илья Тимофеевич
Мать: Бабкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкина Ольга Павловна
Мать ребёнка: Бабкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабкина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина Анастасия
Смерть
Неизвестно