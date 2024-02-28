Володин Емельян Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Володин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Володин Захар Емевлев (Так В Рс1816Г.)
Мать ребёнка: Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Настасья Григорьева
Смерть
По 1816