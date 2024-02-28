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Володин Емельян Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1816

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Володин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Григорьева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Володин Захар Емевлев (Так В Рс1816Г.)

Мать ребёнка: Настасья Григорьева

Рождение ребёнка
1798

Сын: Володин Андрей Емевлев

Мать ребёнка: Настасья Григорьева

Смерть
По 1816

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