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Ирина Клементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

До 1790

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Конев Клементей

Мать: не указана

По 3й РС она 1718г.р.
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Марья Емельяновна

Отец ребёнка: Щербинин Емельян

Бусыгинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Щербинин Савва Емельянович

Отец ребёнка: Щербинин Емельян

Рождение ребёнка
1748

Сын: Щербинин Логин

Отец ребёнка: Щербинин Емельян

Рождение ребёнка
1752

Сын: Щербинин Родион

Отец ребёнка: Щербинин Емельян

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ирина Емельяновна

Отец ребёнка: Щербинин Емельян

Бусыгинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Щербинин Емельян

Бусыгинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Щербинин Галактион

Отец ребёнка: Щербинин Емельян

Бусыгинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1790
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