Ирина Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиДо 1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Конев Клементей
Мать: не указана
По 3й РС она 1718г.р.
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Марья Емельяновна
Отец ребёнка: Щербинин Емельян
Рождение ребёнка
1740
Сын: Щербинин Савва Емельянович
Отец ребёнка: Щербинин Емельян
Рождение ребёнка
1748
Сын: Щербинин Логин
Отец ребёнка: Щербинин Емельян
Рождение ребёнка
1752
Сын: Щербинин Родион
Отец ребёнка: Щербинин Емельян
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Щербинин Емельян
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Щербинин Емельян
Рождение ребёнка
1763
Сын: Щербинин Галактион
Отец ребёнка: Щербинин Емельян
Смерть
До 1790