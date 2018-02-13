Pankovskiy Vitaly
Место рожденияLyutarka, USSR
Дата рождения09.08.1935
Дата смерти13.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1935
Отец: Pankovskiy Anton
Мать: Pankovskaya Yanina
Lyutarka, USSR
Место жительства
1936
Priishimka, Kazakhstan
Бракосочетание
30.12.1960
Жена: Pankovskaya Nellya
Рождение ребёнка
06.10.1961
Сын: Pankovskiy Aleksandr
Мать ребёнка: Pankovskaya Nellya
Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
13.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pankovskaya Nellya
Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
23.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pankovskaya Nellya
Astrakhanka, Kazakhstan
Место жительства
?.04.1974
Astana, Kazakhstan
Смерть
13.02.2018
Vladimir, Russia