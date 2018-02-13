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Pankovskiy Vitaly

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Место рождения

Lyutarka, USSR

Дата рождения

09.08.1935

Дата смерти

13.02.2018

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1935

Отец: Pankovskiy Anton

Мать: Pankovskaya Yanina

Lyutarka, USSR
Место жительства
1936
Priishimka, Kazakhstan
Бракосочетание
30.12.1960

Жена: Pankovskaya Nellya

Рождение ребёнка
06.10.1961

Сын: Pankovskiy Aleksandr

Мать ребёнка: Pankovskaya Nellya

Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
13.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pankovskaya Nellya

Astrakhanka, Kazakhstan
Рождение ребёнка
23.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pankovskaya Nellya

Astrakhanka, Kazakhstan
Место жительства
?.04.1974
Astana, Kazakhstan
Смерть
13.02.2018
Vladimir, Russia
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