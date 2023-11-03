Редикорцов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1773
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Редикорцов Федор Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Редикорцов Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редикорцов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редикорцов Михаил
Смерть
До 1773