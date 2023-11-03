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Редикорцов Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1773

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Редикорцов Федор Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Редикорцов Павел Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редикорцов Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редикорцов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1773
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