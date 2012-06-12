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Быков Данила Дмитриевич
Быков Данила Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.2012
Пол
Мужской
Отец
Быков Дмитрий Геннадьевич
1979 г.р.
Мать
Быкова - Аввакумова Татьяна Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2012
Отец:
Быков Дмитрий Геннадьевич
Мать:
Быкова - Аввакумова Татьяна Александровна
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