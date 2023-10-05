Дружинина анастасия михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина анастасия михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Иван Александрович

Отец ребёнка: Дружинин александр дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина анна александровна

Отец ребёнка: Дружинин александр дмитриевич

Барановка, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин александр дмитриевич

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