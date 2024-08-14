Петриченко Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петриченко Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Петреченко(Щербакова) (Щербакова) Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петреченко(Щербакова) (Щербакова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Петреченко Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Петреченко(Щербакова) (Щербакова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Петреченко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Петреченко(Щербакова) (Щербакова) Мария Александровна

Смерть
Около 1958
Рождение ребёнка
1978

Сын: Петреченко(Гай,Гуй) Максим

Мать ребёнка: Петреченко(Щербакова) (Щербакова) Мария Александровна

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