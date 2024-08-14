Петриченко Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Петреченко Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Петреченко(Щербакова) (Щербакова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
1957
Смерть
Около 1958
Рождение ребёнка
1978