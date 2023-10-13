Нонэйм
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко нонейм
Отец ребёнка: Шевченко Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Нонэйм
Отец ребёнка: Шевченко Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Нонэйм
Отец ребёнка: Шевченко Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно