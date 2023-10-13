Нонэйм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нонэйм

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко нонейм

Отец ребёнка: Шевченко Алексей Алексеевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Нонэйм

Отец ребёнка: Шевченко Алексей Алексеевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Нонэйм

Отец ребёнка: Шевченко Алексей Алексеевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Алексей Алексеевич

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