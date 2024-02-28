Гультяев Антон Денисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
29.09.1885 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1887 ст.
Сын: Гультяев Матвей Антонович
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Евстифеевна
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Евстифеевна
Смерть
Неизвестно