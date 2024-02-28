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Гультяев Антон Денисович

Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.09.1885 ст.

Жена: Гультяева Анастасия Евстифеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1887 ст.

Сын: Гультяев Матвей Антонович

Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Евстифеевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.

Сын: Гультяев Федот Антонович

Мать ребёнка: Гультяева Анастасия Евстифеевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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