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Сучков Петр Иванович

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Место рождения

Перетин, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

12.07.1906

Дата смерти

12.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906

Отец: Сучков Иван

Мать: не указана

Перетин, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.06.1934

Дочь: Сучкова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Сучкова Полина Петровна

Работа или профессия
С 05.03.1936 по 12.03.1938
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Автобаза треста "Сучануголь". Принят на работу в качестве слесаря II разряда.
Рождение ребёнка
30.07.1936

Дочь: Сафронова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Сучкова Полина Петровна

Работа или профессия
С 13.03.1938 по 24.06.1941
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Автобаза треста "Сучануголь". Зачислен на должность шофера.
Рождение ребёнка
30.07.1940

Дочь: Федорова Юлия Петровна

Мать ребёнка: Сучкова Полина Петровна

Работа или профессия
С 25.06.1941 по 27.07.1942
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Переведен в Городской комитет ВКП(б) на должность шофера
Призыв на военную службу
1941
Военная служба
С 28.07.1942 по 07.10.1945
5 сентября 1942 года принял Присягу. Участвовал на фронтах: Воронежском, 2-ом Украинском и 3-ем Белорусском. Награжден орденом "Красная звезда" (Приказ № 14/н от 15.07.1944). Объявлена благодарност... Показать все
Подвиг
26.06.1944
"26 июня 1944 года в районе боевых действий Толочин 3 Белорусского фронта, под огнем противника тов. Сучков, прорвавшись к переднему краю, лично из своего оружия уничтожил двух немецких солдат и захва... Показать все
Работа или профессия
С 01.07.1945 по 31.05.1953
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Принят на должность шофера 22-й Военизированный горноспасательный отряд
Демобилизация
07.10.1945
Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945
Военная награда
10.03.1946
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Рождение ребёнка
30.04.1949

Дочь: Морозова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Сучкова Полина Петровна

Работа или профессия
С 01.06.1953 по 21.08.1956
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Переведен в расположение Штаба Военизированных горноспасательных частей Дальнего Востока Министерства угольной промышленности. Принят на должность шофера.
Работа или профессия
С 22.08.1956 по 19.11.1973
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Работа в Сучанской автобазе "Приморскуголь".
Военная награда
11.07.1966
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07.05.1965 награжден юбилейной медалью "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкова Полина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучков Василий Петрович

Мать ребёнка: Сучкова Полина Петровна

Смерть
12.04.1975
Партизанск, Партизанский, Приморский край
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