Сучков Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения12.07.1906
Дата смерти12.04.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906
Отец: Сучков Иван
Рождение ребёнка
23.06.1934
Дочь: Сучкова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Сучкова Полина Петровна
Работа или профессия
С 05.03.1936 по 12.03.1938
Автобаза треста "Сучануголь". Принят на работу в качестве слесаря II разряда.
Рождение ребёнка
30.07.1936
Дочь: Сафронова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Сучкова Полина Петровна
Работа или профессия
С 13.03.1938 по 24.06.1941
Автобаза треста "Сучануголь". Зачислен на должность шофера.
Рождение ребёнка
30.07.1940
Дочь: Федорова Юлия Петровна
Мать ребёнка: Сучкова Полина Петровна
Работа или профессия
С 25.06.1941 по 27.07.1942
Переведен в Городской комитет ВКП(б) на должность шофера
Призыв на военную службу
1941
Военная служба
С 28.07.1942 по 07.10.1945
5 сентября 1942 года принял Присягу. Участвовал на фронтах: Воронежском, 2-ом Украинском и 3-ем Белорусском. Награжден орденом "Красная звезда" (Приказ № 14/н от 15.07.1944). Объявлена благодарност... Показать все
Подвиг
26.06.1944
"26 июня 1944 года в районе боевых действий Толочин 3 Белорусского фронта, под огнем противника тов. Сучков, прорвавшись к переднему краю, лично из своего оружия уничтожил двух немецких солдат и захва... Показать все
Работа или профессия
С 01.07.1945 по 31.05.1953
Принят на должность шофера 22-й Военизированный горноспасательный отряд
Демобилизация
07.10.1945
Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945
Военная награда
10.03.1946
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Рождение ребёнка
30.04.1949
Дочь: Морозова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Сучкова Полина Петровна
Работа или профессия
С 01.06.1953 по 21.08.1956
Переведен в расположение Штаба Военизированных горноспасательных частей Дальнего Востока Министерства угольной промышленности. Принят на должность шофера.
Работа или профессия
С 22.08.1956 по 19.11.1973
Работа в Сучанской автобазе "Приморскуголь".
Военная награда
11.07.1966
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07.05.1965 награжден юбилейной медалью "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сучкова Полина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сучкова Полина Петровна
Смерть
12.04.1975