Власова (Сковородова) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения18.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1979
Бракосочетание
08.06.1996
Рождение ребёнка
29.09.1996
Дочь: Рыгина Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Погуца Дмитрий Сергеевич
Развод
?.08.2004
Бракосочетание
08.08.2008
Рождение ребёнка
25.10.2010
Дочь: Власова Милана Алексеевна
Отец ребёнка: Власов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
31.01.2019
Дочь: Власова Ева Алексеевна
Отец ребёнка: Власов Алексей Алексеевич