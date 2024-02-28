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Власова (Сковородова) Ирина Владимировна

Место рождения

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1979

Отец: Сковородов Владимир Ефимович

Мать: Сковородова Валентина Григорьевна

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
08.06.1996

Муж: Погуца Дмитрий Сергеевич

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.09.1996

Дочь: Рыгина Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Погуца Дмитрий Сергеевич

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Развод
?.08.2004

Муж: Погуца Дмитрий Сергеевич

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
08.08.2008

Муж: Власов Алексей Алексеевич

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.2010

Дочь: Власова Милана Алексеевна

Отец ребёнка: Власов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
31.01.2019

Дочь: Власова Ева Алексеевна

Отец ребёнка: Власов Алексей Алексеевич

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