Чухутина Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухутина Евдокия Степановна

Место рождения

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

25.10.1899

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Зайцева Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Чухутин Филипп Евстафьевич

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1884

Сын: Чухутин Алексей Филлипович

Отец ребёнка: Чухутин Филипп Евстафьевич

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1890

Дочь: Мария Филлиповна

Отец ребёнка: Чухутин Филипп Евстафьевич

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1892

Сын: Чухутин Василий Филлипович

Отец ребёнка: Чухутин Филипп Евстафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухутин Филипп Евстафьевич

Смерть
25.10.1899
от водянки; 45 лет
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