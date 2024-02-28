Чухутина Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти25.10.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Зайцева Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Чухутин Филипп Евстафьевич
Рождение ребёнка
18.05.1884
Сын: Чухутин Алексей Филлипович
Отец ребёнка: Чухутин Филипп Евстафьевич
Рождение ребёнка
24.01.1890
Дочь: Мария Филлиповна
Отец ребёнка: Чухутин Филипп Евстафьевич
Рождение ребёнка
01.03.1892
Сын: Чухутин Василий Филлипович
Отец ребёнка: Чухутин Филипп Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1899
от водянки; 45 лет