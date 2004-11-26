Подбельская (Недосеева) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подбельская (Недосеева) Нина Александровна

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Место рождения

СССР, КАЗССР, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАЛАВАСАЙ

Дата рождения

01.01.1929 ст.

Дата смерти

26.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929 ст.

Отец: Недосеев Александр Иванович

Мать: Недосеева Прасковья Кирсановна

СССР, КАЗССР, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАЛАВАСАЙ
Бракосочетание
09.02.1953

Муж: Подбельский Федор Егорович

КазССР, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН П ГОЛОВНОЙ УЗЕЛ
Рождение ребёнка
06.12.1954

Сын: Подбельский Александр Федорович

Отец ребёнка: Подбельский Федор Егорович

СССР, КазССР, Южно-Казахстанская область, Бостандык
Рождение ребёнка
19.06.1956

Дочь: Подбельская Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Подбельский Федор Егорович

СССР, КазССР, Южно-Казахстанская область, Бостандык
Рождение ребёнка
16.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подбельский Федор Егорович

СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
Смерть
26.11.2004
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкени
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