Грушина Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1961
Дата смерти11.10.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1986
Сын: Грушин Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
11.10.2016