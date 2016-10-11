Грушина Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушина Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1961

Дата смерти

11.10.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1986

Сын: Грушин Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
11.10.2016
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