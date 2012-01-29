Петухов Юрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Юрий Павлович

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Место рождения

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.12.1938

Дата смерти

29.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.07.1963

Дочь: Петухова Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Петухова Нина Александровна

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.04.?

Дочь: Кузьмина Алевтина Юрьевна

Мать ребёнка: Петухова Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Нина Александровна

Смерть
29.01.2012
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