Петухов Юрий Павлович
Место рождения
Дата рождения11.12.1938
Дата смерти29.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1963
Дочь: Петухова Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Петухова Нина Александровна
Рождение ребёнка
30.04.?
Дочь: Кузьмина Алевтина Юрьевна
Мать ребёнка: Петухова Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.2012