Шунькина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1866
Отец ребёнка: Шунькин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Шунькин Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно