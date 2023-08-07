Шунькина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунькина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1866

Сын: Шунькин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шунькин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шунькин Петр Иванович

Отец ребёнка: Шунькин Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шунькин Иван Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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