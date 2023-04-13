Крутиков Ефим Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1842
Жена: Анна Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
отставной Унтер офицер | Ижевский завод
Смерть
Неизвестно