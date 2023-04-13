Крутиков Ефим Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутиков Ефим Якимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1842

Жена: Анна Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутиков Василiй Ефимов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
отставной Унтер офицер | Ижевский завод
Смерть
Неизвестно
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