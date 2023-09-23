Лылова Ефимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лылова Ефимья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Лылов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Лылов Иван Яковлев

Малая Лая, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лылов Пётр Иванов

Отец ребёнка: Лылов Иван Яковлев

Малая Лая, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Лылов Гаврило Иванов

Отец ребёнка: Лылов Иван Яковлев

Малая Лая, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лылова Василиса Иванова

Отец ребёнка: Лылов Иван Яковлев

Малая Лая, Горноуральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Малая Лая, Горноуральский, Свердловская область
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