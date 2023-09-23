Лылова Ефимья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Лылов Андрей Иванов
Отец ребёнка: Лылов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лылов Пётр Иванов
Отец ребёнка: Лылов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Лылов Гаврило Иванов
Отец ребёнка: Лылов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лылова Василиса Иванова
Отец ребёнка: Лылов Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно