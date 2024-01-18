Дулимов Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1915
Отец: Дулимов Дмитрий Стефанович
Мать: Феодосия Ивановна
Крещение
03.07.1915
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Единоверческая Богоявленская церковь, станица Каргальская. Воспреемники: Иван Васильевич Иванников, Васса Яковлевна Познякова
Смерть
Неизвестно