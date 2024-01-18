Дулимов Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулимов Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1915

Отец: Дулимов Дмитрий Стефанович

Мать: Феодосия Ивановна

Крещение
03.07.1915
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Единоверческая Богоявленская церковь, станица Каргальская. Воспреемники: Иван Васильевич Иванников, Васса Яковлевна Познякова
Смерть
Неизвестно
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