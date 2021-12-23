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Рябов Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1964

Дата смерти

23.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1964

Отец: Рябов Михаил Михайлович

Мать: Ермолина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1989

Дочь: Рябова Алена Юрьевна

Мать ребёнка: Рябова Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
02.01.1993

Сын: Рябов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Рябова Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
27.11.1997

Сын: Рябов Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Рябова Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
22.07.2001

Сын: Рябов Валерий Юрьевич

Мать ребёнка: Рябова Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Рябова Ирина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Ирина Валерьевна

Смерть
23.12.2021
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