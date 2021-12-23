Рябов Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1964
Дата смерти23.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1964
Отец: Рябов Михаил Михайлович
Мать: Ермолина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1989
Дочь: Рябова Алена Юрьевна
Мать ребёнка: Рябова Ирина Валерьевна
Рождение ребёнка
02.01.1993
Мать ребёнка: Рябова Ирина Валерьевна
Рождение ребёнка
27.11.1997
Сын: Рябов Михаил Юрьевич
Мать ребёнка: Рябова Ирина Валерьевна
Рождение ребёнка
22.07.2001
Мать ребёнка: Рябова Ирина Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Рябова Ирина Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Ирина Валерьевна
Смерть
23.12.2021