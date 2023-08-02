Дворникова (Иванова) Нина Карнильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Карней Трофимович
Мать: Иванова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворникова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Смерть
Неизвестно