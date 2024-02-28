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Gurwicz Samuel
Gurwicz Samuel
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Древо
Место рождения
Вильнюс
, Литовская ССР
Дата рождения
23.07.1903
Дата смерти
Около 1942
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(London) Fryda
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Вильнюс
, Литовская ССР
Бракосочетание
09.12.1927
Жена:
Fryda
Вильнюс
, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Worker
Место жительства
Неизвестно
Вильнюс
, Литовская ССР
Смерть
Около 1942
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