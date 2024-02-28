Gurwicz Samuel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gurwicz Samuel

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

23.07.1903

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
09.12.1927

Жена: Fryda

Вильнюс, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Worker
Место жительства
Неизвестно
Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
Около 1942
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