Рыбенцева Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбенцева Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбенцев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбенцев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбенцев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбенцев Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбенцев Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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