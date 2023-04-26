Рыбенцева Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1945
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно