Митрофанова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
на 05.02.1834 г. 27 лет [1807] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746 ВОЗМОЖНО в замужестве Андреева Прасковья Харитонова https://familio.org/persons/8a29ac82-e5d0-419a-98bc-88d8453f209... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофанов Василий
Горка, Сямженский район, Северный край
2-я жена?
Смерть
Неизвестно