Митрофанова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

на 05.02.1834 г. 27 лет [1807] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746 ВОЗМОЖНО в замужестве Андреева Прасковья Харитонова https://familio.org/persons/8a29ac82-e5d0-419a-98bc-88d8453f209... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Василий

Горка, Сямженский район, Северный край
2-я жена?
Смерть
Неизвестно

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