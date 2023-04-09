Кузнецова (Крестьянникова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крестьянников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Вениамин Иванович
Смерть
Неизвестно