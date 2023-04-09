Кузнецова (Крестьянникова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Крестьянникова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крестьянников Иван

Мать: Бабусенька Пилагея Гурьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валентин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Вениамин Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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