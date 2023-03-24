Легенкина (Щурова) Анна Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Щур Влас Павлович
Мать: не указана
Сын: Легенкин Константин Федосеевич
Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов
Сын: Легенкин Виктор Федосеевич
Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов
Дочь: Омельченко Нина Федосеевна
Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов
Дочь: Надежда Федосеевна
Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов
Дочь: Иванченко Татьяна Федосеевна
Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов
Сын: Легенкин Валентин Федосеевич
Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов
Дочь: Елизавета Федосеевна
Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов
Сын: Легенкин Анатолий Федосеевич
Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов
Дочь: Шабанова Раиса Федосеевна
Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов
Сын: Легенкин Евгений Федосеевич
Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов
Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов