Легенкина (Щурова) Анна Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легенкина (Щурова) Анна Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1941

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щур Влас Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1920

Сын: Легенкин Константин Федосеевич

Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов

Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Рождение ребёнка
26.08.1921

Сын: Легенкин Виктор Федосеевич

Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов

Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Рождение ребёнка
После 1923

Дочь: Омельченко Нина Федосеевна

Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Надежда Федосеевна

Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов

Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Рождение ребёнка
30.06.1928

Дочь: Иванченко Татьяна Федосеевна

Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов

Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Рождение ребёнка
04.05.1930

Сын: Легенкин Валентин Федосеевич

Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Елизавета Федосеевна

Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов

Рождение ребёнка
Между 1942 и 1943

Сын: Легенкин Анатолий Федосеевич

Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Раиса Федосеевна

Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Легенкин Евгений Федосеевич

Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Легенкин Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Легенкин Федосей Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легенкин Федосей Данилов

Место жительства
Неизвестно
разъезд Урми Смидовичского района
Смерть
После 1941
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: в больнице на площади Ленина
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