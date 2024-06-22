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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Попов Иван Семенович

Отец ребёнка: Попов Семен Александрович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Попов Сергей Семенович

Отец ребёнка: Попов Семен Александрович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Попов Федор Семенович

Отец ребёнка: Попов Семен Александрович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Попов Иван Семенович

Отец ребёнка: Попов Семен Александрович

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