Лопухина (Чернявская) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1947
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1947
Отец: Чернявский Иван
Мать: Чернявская Любовь
Рождение ребёнка
09.06.1977
Сын: Лопухин Алексей
Отец ребёнка: Лопухин Анатолий
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Лопухин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лопухин Анатолий