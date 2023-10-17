Лопухина (Чернявская) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Чернявская) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1947

Отец: Чернявский Иван

Мать: Чернявская Любовь

Рождение ребёнка
09.06.1977

Сын: Лопухин Алексей

Отец ребёнка: Лопухин Анатолий

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Лопухин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин Анатолий

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