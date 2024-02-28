Аксинья Иванова
Место рождения
Дата рождения1754 ст.
Дата смерти11.01.1810 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Иван Терентьев
Мать: Соломонида Ануфриева
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Ефросинья Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Федосья Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Семен Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Екатерина Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Наталья Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Васильев
Смерть
11.01.1810 ст.
От старости