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Аксинья Иванова

Место рождения

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

11.01.1810 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Иван Терентьев

Мать: Соломонида Ануфриева

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Ефросинья Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Федосья Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Семен Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Екатерина Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Наталья Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Васильев

Смерть
11.01.1810 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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