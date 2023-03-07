Завражин Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения29.06.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1921
Отец: Завражин Тимофей Иванович
Мать: Завражина Варвара
Военная служба
17.10.1940
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
https://1418museum.ru/heroes/32929430/
Военная служба
С 17.10.1940 по 11.01.1966
южный фронт ПВО 1936 зенап МК, майор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завражин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завражин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завражин ?
Награда
Неизвестно
1936 мзенап 88 див. ПВО
Медаль «За боевые заслуги», в звании младший лейтенант | 1936 мзенап 88 див. ПВО
Награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва