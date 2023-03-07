Завражин Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавражин Иван Тимофеевич

Завражин Иван Тимофеевич

avatar

Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

29.06.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1921

Отец: Завражин Тимофей Иванович

Мать: Завражина Варвара

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
17.10.1940
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
https://1418museum.ru/heroes/32929430/
Военная служба
С 17.10.1940 по 11.01.1966
южный фронт ПВО 1936 зенап МК, майор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завражин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завражин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражин ?

Награда
Неизвестно
1936 мзенап 88 див. ПВО
Медаль «За боевые заслуги», в звании младший лейтенант | 1936 мзенап 88 див. ПВО
Награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close