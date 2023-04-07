Грибов Ефим Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Селиверст Лукьянович
Мать: Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Грибова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Грибова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грибова Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно