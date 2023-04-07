Грибов Ефим Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибов Ефим Селиверстович

Грибов Ефим Селиверстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Селиверст Лукьянович

Мать: Ксения Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Грибов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Грибова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Грибова Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибова Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close