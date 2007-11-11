Туманин Вячеслав Иванович
Место рожденияЗелёные Луги
Дата рождения06.02.1951
Дата смерти11.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1951
Зелёные Луги
Ранее - д.Валявино.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
11.11.2007