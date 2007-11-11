Туманин Вячеслав Иванович 06.02.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Туманин Вячеслав Иванович

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Место рождения

Зелёные Луги

Дата рождения

06.02.1951

Дата смерти

11.11.2007

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1951

Отец: Туманин Иван Алексеевич

Мать: Туманина (Торопова) Софья Николаевна

Зелёные Луги
Ранее - д.Валявино.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горячевка, Ново-Успенская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горячевка, Ново-Успенская волость, Ветлужский уезд
Скрыто настройками приватности
Смерть
11.11.2007

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