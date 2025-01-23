Миронюк Иван 29.08.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМиронюк Иван

Миронюк Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронюк (Тётушкина) Екатерина

Рождение ребёнка
27.10.1986

Дочь: Маркина (Миронюк) Юлия

Мать ребёнка: Миронюк (Тётушкина) Екатерина

Рождение ребёнка
21.05.1988

Дочь: Шмидт (Миронюк) Ольга

Мать ребёнка: Миронюк (Тётушкина) Екатерина

Рождение ребёнка
08.01.1990

Дочь: Валькова (Миронюк) Мария

Мать ребёнка: Миронюк (Тётушкина) Екатерина

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.