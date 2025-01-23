Миронюк Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1986
Дочь: Маркина (Миронюк) Юлия
Мать ребёнка: Миронюк (Тётушкина) Екатерина
Рождение ребёнка
21.05.1988
Дочь: Шмидт (Миронюк) Ольга
Мать ребёнка: Миронюк (Тётушкина) Екатерина
Рождение ребёнка
08.01.1990
Дочь: Валькова (Миронюк) Мария
Мать ребёнка: Миронюк (Тётушкина) Екатерина
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область