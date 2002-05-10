Воробьев Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

2002 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2002

Отец: не указан

Мать: Воробьев Игорь Александрович

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