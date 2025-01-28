Борзиков Владимир 22.06.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борзиков Владимир

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

22.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова (Федорова) Татьяна

Рождение ребёнка
03.12.?

Дочь: Митрошенко (Борзикова) Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1979

Дочь: (Борзикова) Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1989

Дочь: Кубынина (Борзикова) Анна

Мать ребёнка: Демидова (Федорова) Татьяна

Ленинград

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