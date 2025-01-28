Борзиков Владимир
Место рожденияЛенинград
Дата рождения22.06.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.?
Дочь: Митрошенко (Борзикова) Надежда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1979
Дочь: (Борзикова) Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1989
Дочь: Кубынина (Борзикова) Анна
Мать ребёнка: Демидова (Федорова) Татьяна
Ленинград