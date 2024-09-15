Борзенкова (--) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзенкова (--) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзенков Илья Иванович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Борзенков Семен Ильич

Отец ребёнка: Борзенков Илья Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Борзенков Петр Ильич

Отец ребёнка: Борзенков Илья Иванович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Борзенков Василий Ильич

Отец ребёнка: Борзенков Илья Иванович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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