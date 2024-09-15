Борзенкова (--) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Борзенков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Борзенков Петр Ильич
Отец ребёнка: Борзенков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Борзенков Илья Иванович
Смерть
Неизвестно