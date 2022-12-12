Ефимова (Леонова) Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Леонова) Анна Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1906

Дата смерти

18.10.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.12.1935

Муж: Ефимов Александр Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1936

Дочь: Ефимова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Ефимов Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.10.1990
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