Ефимова (Леонова) Анна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1906
Дата смерти18.10.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.12.1935
Рождение ребёнка
19.09.1936
Дочь: Ефимова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Ефимов Александр Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.10.1990