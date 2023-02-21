Якушева Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1898

Дата смерти

09.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1931

Сын: Якушев Иван Степанович

Отец ребёнка: Якушев Степан Максимович

Рождение ребёнка
11.01.1936

Сын: Якушев Пётр Степанович

Отец ребёнка: Якушев Степан Максимович

Рождение ребёнка
После 1936

Сын: Якушев Николай Степанович

Отец ребёнка: Якушев Степан Максимович

Смерть
09.03.1983
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