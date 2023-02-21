Якушева Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1898
Дата смерти09.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1931
Отец ребёнка: Якушев Степан Максимович
Рождение ребёнка
11.01.1936
Отец ребёнка: Якушев Степан Максимович
Рождение ребёнка
После 1936
Сын: Якушев Николай Степанович
Отец ребёнка: Якушев Степан Максимович
Смерть
09.03.1983