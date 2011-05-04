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Хайретдинова Варвара Робертовна
Хайретдинова Варвара Робертовна
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
04.05.2011
Пол
Женский
Отец
Хайретдинов Роберт Раилевич
1985 г.р.
Мать
Хайретдинова (Гурьянова) Ольга Ивановна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2011
Отец:
Хайретдинов Роберт Раилевич
Мать:
Хайретдинова Ольга Ивановна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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