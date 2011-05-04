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Хайретдинова Варвара Робертовна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2011

Отец: Хайретдинов Роберт Раилевич

Мать: Хайретдинова Ольга Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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