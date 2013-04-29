Нор-Рожкова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.04.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1967
Дочь: Рожкова- Агашкова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Рожков Владимир Михайлович
Южный, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2013
Садгород, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область