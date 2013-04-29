Нор-Рожкова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нор-Рожкова Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

АS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1967

Дочь: Рожкова- Агашкова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Рожков Владимир Михайлович

Южный, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Владимир Михайлович

Смерть
29.04.2013
Садгород, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
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